Gato invade entrevista ao vivo de professor na TV

09 / jul

Imagine-se dando uma importante entrevista ao vivo para um canal de televisão quando, de repente, seu gato entra no local para te pedir carinho. Surreal, né? Pois foi o que aconteceu com o professor e cientista político polonês Jerzy Targalski no último sábado (7).

Ao conceder uma entrevista para o canal holandês NTR sobre a situação política na Polônia, ele foi surpreendido pela invasão do gatinho no meio da transmissão. O bichano, chamado de Lisio, resolveu subir no ombro do humano.

Leia também: Gato passa quase 20 anos como mascote de escola nos EUA

Conheça Sesame, o poodle japonês que parece uma bolinha

Colonizadores europeus teriam dizimado população canina americana

Mesmo com a inusitada situação, o especialista permaneceu falando, como se nada estivesse acontecendo. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o gato estava sentado em uma mesa próxima ao professor quando decidiu se aconchegar nele para tirar um cochilo.

O gatinho chegou a lamber o cabelo do tutor e colocar o rabo na frente do rosto dele. O profissionalismo do acadêmico o fez continuar a fala mesmo com a tentativa de interrupção do felino. No vídeo, ainda é possível ver outro gato entrando na sala para observar o que se passava.

O jornalista e repórter Rudy Bouma divulgou, em seu Twitter, as imagens com o momento inesperado.

Confira o vídeo: