O estádio Luiz Lacerda nesta quarta-feira(20), às 21h45, vai transformar Caruaru, cidade do Agreste de

Pernambuco, acostumada a receber grandes festas e que tem orgulho de ser chamada de “Capital do Forró”, vai viver um dia de festa ao receber um duelo decisivo no Campeonato Pernambucano 2018. A disputa começou nas bilheterias para adquirir as entradas para o jogo. A torcida alvinegra promete esgotar todos os ingressos disponíveis, já os rubro-negros também deve subir em peso para a Caruaru, e a única certeza é que apenas uma equipe permanece viva no certame local, uma fica pelo caminho. Essa é a condição para ficar com a vaga, é a regra do jogo.

Central e Sport estarão frente a frente, para testar suas pretensões de chegar à final do Campeonato

Pernambucano. É jogo único, como o alvinegro caruaruense fez melhor campanha na fase de classificação, obteve a vantagem de ter a partida decisiva no seu estádio, o Lacerdão. Já o Sport que apesar de ter ficado na terceira colocação da tabela, vem de um ótimo resultado contra o rival direto, o Santa Cruz, que mais do que apenas um 3×0 e a vaga na semifinal, ganhou confiança para o restante do certame, na defesa do título e em busca da 42ª taça de melhor time do futebol de Pernambuco.

Patativa querendo voar mais alto e fazer história

Central tem com aliado seu estádio, o Lacerdão, onde está invicto em 2018. Foto: Leo Lemos/ Náutico.

Não há muito mistério na escalação do Central para o confronto diante do Sport, o fato importante na campanha do time na primeira fase foi justamente a repetição que conseguiu promover, o técnico Mauro Fernandes. Agora ele vai tentar um feito de primeiro colocar o time em campo para passar por uma semifinal, a última que o Central disputou no Estadual foi em 2010, isso considerando a era dos jogos eliminatórios, modelo modificado nesta edição, onde sai o mata-mata, para decidir passagem de fase em jogo único.

A melhor colocação do time alvinegro foi um vice-campeonato em 2007, e é para mudar essa escrita que a equipe atual se preparou para o confronto. “Um time que não tem três meses do nosso primeiro trabalho com bola. Essa euforia que está vivendo a cidade passa para os próprios jogadores, pela festa. Temos que conversar muito porque não ganhamos nada. Estamos fazendo uma campanha boa e que pode ficar para a história se chegarmos para a final. Qualquer um dos dois são dois gigantes do nordeste e é o que eu digo, o Central chegando na final vai ser um fato histórico, afirmou Fernandes.

Com as voltas de Danilo Quipapá que cumpriu suspensão contra o América na partida pelas quartas de final que o Central venceu por 3×2 tomando um sufoco depois de estar com um placar de 3×0. E o experiente comandante da Patativa, sabe da limitação do seu elenco, e de que no papel o Sport é superior, mas esse detalhe não entra em campo.

“O sport é uma potência em todos os sentidos. Em estrutura, jogadores. Jogadores em termo financeiro. são muito melhor remunerados que o Central. Jogadores de nome e de Seleção, só isso não ganha jogo. se jogar em campo e não se matar, isso é decisão”, destacou Mauro Fernandes.

Leão com desfalque no ataque e artilharia no meio-campo

Marlone e Anselmo estão abraçados na artilharia do time em 2018. Foto: Guga Matos/JC Imagem

Não há como negar que o Sport de Nelsinho Baptista chega como favorito para a decisão em Caruaru, até o próprio técnico adversário sabe disso, o time do Central sabe disso, e o próprio Sport e Nelsinho ainda que não se posicione publicamente também sabem disso. Mas apesar disso, esse quesito nem sempre decide quando a bola rola e é de olho no alvinegro que o Sport já enfrentou que as atenções estão voltadas, mesmo o comandante rubro-negro avaliando que o empate por 1×1 foi em circunstâncias diferentes.

“Acredito que aquele jogo tanto Sport quanto Central estavam no inicio temporada, não tinham conseguido adquirir ritmo de jogo ainda. Acho que esse jogo pode ser bem melhor na questão técnica, individualidade jogadores e é um jogo que vai ser decidida a vaga para a disputa do título. Então é um jogo com muito mais importância, com certeza tem que ter mais atenção”, disse Nelsinho.

O treinador do Leão não divulgou a escalação da sua equipe para o compromisso no Agreste, não vai contar com Rogério que começou a partida contra o Santa Cruz, outro desfalque é Leandro Pereira, vetado pelo departamento médico, e são baixas diretas para o setor ofensivo do time da Ilha do Retiro. Mesmo com essas ausências no ataque, o Leão tem como destaque os meio-campistas Marlone e Anselmo, ambos com cinco gols na temporada, e também a volta de Everton Felipe ao grupo relacionado, depois de meses fora, por conta de uma lesão no joelho. Nelsinho preferiu despistar, destacou a evolução dos seus jogadores e afirmou que a escalação está pronta para ir com o melhor que o Sport tem para a partida.

“Eu acho que desde o jogo do Vitória a gente assumiu uma postura diferente do que vinha sendo, dentro do nosso grupo no nosso ritmo, tecnicamente dentro da individualidade o grupo cresceu bastante, não vamos mudar, lógico que Rogério está vetado mas nós estamos com o time pronto também”. afirmou o técnico leonino.

FICHA DA PARTIDA – CENTRAL X SPORT / Semifinal do Campeonato Pernambucano

Central

França; Dudu Gago, Danilo Quipapá, Vitão e Charles; Douglas Carioca, Eduardo Erê, Fernando Pires e Júnior Lemos; Leandro Costa e Itacaré (Lucas Silva). Técnico: Mauro Fernandes. Esquema: 4-4-2

Sport

Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Léo Ortiz e Sander; Anselmo, Neto Moura e Gabriel; Marlone, Thomás e Índio. Técnico: Nelsinho Baptista. Esquema: 4-3-3

Local: Estádio Luiz Lacerda – Larcedão / Caruaru -PE

Horário: 21h45

Árbitro: Ricardo Marques (FIFA – MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo(MG) e Neusa Inês Back (SC), ambos do quadro FIFA – Quarto árbitro, Wagner Reway(FIFA -MT)

Ingressos: R$ 30 (para a arquibancada da avenida Agamenon Magalhães); R$ 50 (outros setores de arquibancada), R$ 25 (estudante, idoso), R$ 15(sócio do Central);R$ 50 (torcida do Sport) e R$ 25 (estudante e idoso).