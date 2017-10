Dilma não conclui tweet sobre ‘três coisas que Lula fez’ e é alvo de piadas

Só uma pessoa com a experiência de Lula pode fazer as três coisas mais necessárias no Brasil de hoje: — Dilma Rousseff (@dilmabr) 29 de outubro de 2017

Esse tweet publicado na conta oficial da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) nesse domingo (29) levou a petista a ser alvo de brincadeiras nas redes sociais. A frase não foi concluída, abrindo brecha para internautas responderem com a sua versão.

“Amiga, eu sou curioso, continua, quais as 3 coisas?”, perguntou um dos seguidores. “Gilma tá igual aqueles velhinhos que começam a contar a história e não termina. Deve ter dormido”, disse outro. “Cortaram a net dela. Acabou o 3G! Não tá fácil p ngm!”, afirmou mais um.

LEIA TAMBÉM

» Pesquisa aponta Lula e Bolsonaro no 2º turno para 2018

» Contra Lula, mercado já fala em apoio a Bolsonaro, diz colunista

» Candidatura de Doria é problema para Alckmin, ‘seu criador’, diz Lula

Opositores aproveitaram para acusar Lula. “1) assumir seus crimes 2) delatar seus cúmplices 3) nos deixar em paz”, respondeu um deles. “Ser condenado, ser preso e não sair da cadeia tão cedo”, disse outro. “1) Dobrar o desemprego no Brasil; 2) Inchar a máquina pública empregando os companheiros; 3) Ferrar o Brasil de vez”, falou outro seguidor.

Alguns fizeram pedidos que não têm muito a ver com política. “Me arrumar um Mozão / Proibir comer açaí com granola / É bolacha não biscoito”, disse um. “Trazer a copa de volta / Proibir textão no face / Acabar com o escanteio curto”, afirmou outro. “1 – fazer Gaga voltar ao Brasil / 2- RBD no Spotify / 3- diminuir o valor do ingresso do Lollapalooza.”