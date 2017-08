Horas antes de iniciar a viagem de 20 dias pelo Nordeste, o ex-presidente Lula (PT) divulgou um vídeo nas suas redes sociais defendendo o seu governo. “O PT estará sempre ao seu lado”, afirmou na gravação. O petista deve usar a caravana para criticar o juiz Sérgio Moro, que o condenou na Operação Lava Jato a nove anos e seis meses de prisão, e reafirmar a sua pré-candidatura novamente à presidência em 2018, o que pode não acontecer se a sentença for mantida em segunda instância.

LEIA TAMBÉM

» E se Lula se encontrar com Renata Campos, em visita ao Recife?

» Lula fará comício na frente da Igreja do Carmo, em sua visita ao Estado

» Lançamento de livro vira plataforma de defesa de Lula na Lava Jato

» Alckmin diz querer ‘tira-teima’ com Lula em 2018

A viagem começa por Salvador, na Bahia, e vai passar por 25 cidades até chegar a São Luís, no Maranhão.

» Doria espera derrota de Lula nas urnas em 2018 para ver o fim do ‘mito’

» Haddad prevê eleições de 2018 polarizadas entre grupos de Temer e Lula

» Lula livra Aécio no inquérito sobre Furnas

» Procuradoria desarquiva investigação sobre Lula por ‘sobra’ do mensalão

Na capital baiana, Lula vai cobrar a paternidade pelos recursos federais transferidos para as obras do metrô e vai usar o transporte, saindo da estação Pituaçu, para ir à Arena Fonte Nova, onde ocorrerá o lançamento do Memorial da Democracia, às 17h. O início da viagem já mostra o conflito previsto com prefeitos durante o trajeto, já que o gestor de Salvador é ACM Neto (DEM) e o petista critica os aliados do avô dele por atrasos nas obras do modal por corrupção. De lá, Lula vai a Cruz das Almas.

Mais cedo, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que quer distância do ex-presidente. O tucano também estará no Nordeste nesta sexta-feira (18), quando vem ao Recife para receber uma homenagem dos empresários do LIDE Pernambuco.