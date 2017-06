Deputados cobram de Temer que águas da transposição cheguem ao Sertão de PE

O deputado estadual Rodrigo Novaes (PSD) fez, nessa segunda (12), um balanço na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) sobre as expectativas e frustrações que surgem com a Transposição do Rio São Francisco.

No pronunciamento, o parlamentar apontou que os benefícios da obra ainda não chegaram aos sertanejos pernambucanos por “falta de sensibilidade do Governo Federal”. O deputado também questionou a forma de cobrança que possivelmente será estabelecida pelo consumo da água gerada pelo empreendimento.

LEIA TAMBÉM

» Cármen Lúcia deve decidir sobre transposição na próxima semana

» MPF pede ao TSE para multar Lula por ato político na transposição

» Transposição chega à Paraíba, mas ainda falta muito em Pernambuco

Segundo o deputado, o reservatório Barra do Juá, em Floresta (Sertão de Itaparica), construído para perenizar o Riacho do Navio, permanece seco, enquanto a Barragem do Muquém, a seis quilômetros, foi contemplada pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco.

“O que custa ao Governo abrir a Barragem do Muquém, deixar a água correr para abastecer milhares de famílias que vivem à margem do Riacho do Navio e passaram dez anos sonhando em ver a água da transposição?”, indagou.

Rodrigo Novaes também criticou a “incapacidade” de liberar água da transposição para perenizar o Açude Poço da Cruz, no Sertão do Moxotó, e revitalizar o perímetro irrigado no entorno.

» TRF suspende licitação da transposição e governo recorre ao STF

» Vídeo: Canal da Transposição se rompe entre Sertânia e Custódia

» Senado do Império estudou transposição do Rio São Francisco

O deputado Waldemar Borges (PSB), que participou, na última sexta (9), de uma audiência pública sobre o tema, realizada em Ibimirim, destacou a demanda pela ligação do Eixo Leste da Transposição do Rio São Francisco com a barragem.

“O Poço da Cruz tem, nos arredores, um importantíssimo projeto de irrigação, que já respondeu pela sobrevivência de mais de 20 mil agricultores. Vamos lutar para que essa água desça para o Poço da Cruz, a fim de revitalizar o perímetro irrigado”, ressaltou.

» Em Monteiro, Dilma diz que Temer não pode se vangloriar da Transposição

» Lula e Dilma são recebidos pela militância petista na Transposição

» Ministério vai estudar uso de energia eólica e solar na Transposição

Outro ponto abordado foi o sistema de cobrança que será adotado pelo abastecimento da população com a água do Rio São Francisco. Novaes defendeu que haja um período de carência de cinco anos e somente depois se estabeleça uma tarifa social para os produtores que usarem a água da transposição para a subsistência. O parlamentar mencionou, ainda, um custo estimado em R$ 100 milhões que o Estado terá de pagar à União, caso não repasse para as tarifas os custos de operação e manutenção do sistema.

» “Transposição é um duro golpe no coronelismo político do Nordeste”, diz governador da Paraíba

» Temer ironiza manifestantes em Monteiro e diz que eles vão se banhar na Transposição

» Temer inaugura Transposição, mas moradores de Monteiro agradecem a Lula

Rodrigo Novaes também defendeu que as águas do Rio São Francisco sejam direcionadas à barragem do município de Terra Nova, no Sertão Central, e pediu à Comissão de Agricultura da Alepe que realize uma audiência pública para debater as ações posteriores à conclusão da transposição.

Em aparte, o deputado Lucas Ramos (PSB) reforçou que a maioria dos problemas apontados depende apenas de vontade política. “O Ministério da Integração Nacional, por meio da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), não pode servir apenas a uma família, mas ao povo pernambucano e ao povo brasileiro”, disse.