Para proteger tutora, cachorro leva picada de cobra

03 / jul

Mostrando que o cachorro é realmente o melhor amigo do homem, o golden retriever Todd se arriscou para proteger sua tutora durante um passeio e acabou levando uma picada de cobra próximo ao focinho. O caso aconteceu no Arizona, Estados Unidos, na última sexta-feira (29).

Em uma publicação no Facebook, Paula Godwin contou que tudo corria bem durante o passeio matutino dos dois, até ela quase pisar em uma cascavel. “O meu filhote herói, Todd, me salvou. Ele pulou na frente da minha perna, no local onde eu com certeza seria picada”, explicou.

Com o rosto inchado, o cachorrinho corajoso precisou passar algum tempo no hospital veterinário. Mas, segundo a tutora, está se recuperando rapidamente. “Ele está se recuperando tão bem. Todd é um guerreiro. Ele já quer brincar, sair. Quero agradecer a todo mundo pela gentileza e lembrem-se de prestar atenção em tudo que acontece ao redor, especialmente no Arizona”, disse Paula.

A aventura dos dois repercutiu bastante nas redes sociais e Todd e sua tutora apareceram em vários veículos de comunicação.

Confira o post da tutora sobre o caso: